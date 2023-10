Franks drei Minuten: Populisten sind immer die Anderen

Auch die schmerzlich vermissten und dringend gesuchten Pflegekräfte wachsen nicht auf Bäumen, egal, wie oft man vor den Wahlen fordert, mehr einzustellen. Denn die Schmutzkampagne gegen diesen Berufsstand inklusive der Falschinformation, man verdiene ja so schlecht, reißt einfach nicht ab, obwohl man inzwischen sogar als ungelernte Hilfskraft nach kurzer Einarbeitung dort besser entlohnt wird als in den meisten Tätigkeiten mit vergleichbaren Einstiegsvoraussetzungen; von den examinierten Pflegekräften mal ganz zu schweigen, die mittlerweile völlig zu Recht zu den gut bezahlten Berufen gehören und vielmehr darunter leiden, dass durch den ständigen Personalmangel dauernd Sonderschichten geschoben werden müssen und so etwas wie Urlaubs- oder Familienplanungen immer schwieriger werden, weil jederzeit der Anruf kommen kann: „Wir brauchen sie, da ist jemand krank geworden und sie müssen einspringen“.