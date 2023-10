Franks drei Minuten: Solidarität mit Israel alternativlos

Die erste Selektion von Juden nach dem Holocaust fand 1976 mit Hilfe linksradikaler deutscher Terroristen in Entebbe statt, als man in der entführten Air-France-Maschine gemeinsame Sache mit den palästinensischen Terroristen machte und das tat, was man ja von seinen Nazi-Vätern gelernt hatte: Juden quälen und mit dem Tod bedrohen. Als sich der deutsche Volks-Oberlehrer Günter Grass dazu berufen sah, nicht etwa über die zahlreichen Konflikte irgendwo in der Welt ein Gedicht zu verfassen, sondern ausgerechnet die Israelfrage zum Inhalt eines fragwürdigen antisemitischen Machwerkes zu machen, wurde endgültig klar: Konflikte sind nur wirklich interessant, wenn Juden daran beteiligt sind, die man verantwortlich machen kann.