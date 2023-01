Wetzlar. Die Deutsch-Französische Gesellschaft Wetzlar zeigt am Dienstag, 24. Januar, um 18.30 Uhr in den Räumen der Stadtbibliothek Wetzlar, Bahnhofstraße 6, einen französischen Film in der Originalfassung mit deutschem Untertitel. Aus lizenzrechtlichen Gründen darf der Titel des Films vorher nicht genannt werden. Informationen zum Titel gibt es bei dem Vorsitzenden der Gesellschaft, Ingolf Hoefer, unter Telefon: 06441-26206.