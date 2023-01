Französische Theateraufführung „Oliver Twist „

Wetzlar. Zu einer Theateraufführung des Ensembles „La Boîte à Jouer“ (Condom/Gers) lädt die Deutsch-Französische Gesellschaft Wetzlar für Samstag, 21. Januar in die Eingangshalle der Leica Camera AG, Am Leitz-Park in Wetzlar ein. Gezeigt wird das Theaterstück „Oliver Twist“ von Victor Campa nach dem Roman von Charles Dickens in französischer Sprache. Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr mit einem Sektempfang, Spielbeginn ist um 19 Uhr. Der Eintritt kostet für Erwachsene 10 Euro, Studierende zahlen 5 Euro.