Frauen in Wetzlar

Wetzlar. In das Thema Frauengeschichte in Wetzlar bekommen Interessierte Einblicke in den Alltag und die Lebensbedingungen der Wetzlarerinnen bei einer zweistündigen Führung am Freitag, 18. August. Es werden neben berühmten auch unbekannte Frauen aus dem Mittelalter bis zur Gegenwart vorgestellt, deren Schicksal für viele andere steht. Jahrhundertelang wurden nur Ereignisse und Vorgänge überliefert, die den männlichen Geschichtsschreibern wichtig erschienen. Selten finden sich Hinweise auf den Alltag der weiblichen Bevölkerung. Treffpunkt zur Führung mit der Stadtführerin Renate Ruppricht ist um 18 Uhr beim Frauenlabyrinth in der Colchester Anlage. Karten gibt es zum Preis von sechs Euro in der Tourist-Information, Domplatz 8, telefonisch unter 06441-997755 sowie bei vielen bekannten Vorverkaufsstellen des Ticketportals reservix und online auf www.wetzlar-tourismus.de. Eine Voranmeldung ist erforderlich.