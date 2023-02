Wetzlar. „Vorbei und vergessen - wirklich?” Darüber spricht Tamara Hinz (Essen), Referentin für Lebens- und Glaubensfragen und Buchautorin Tamara Hinz (Essen), am Donnerstag, 23. Februar, um 9.30 Uhr in der Kreuzkirche, Stoppelberger Hohl 42. Die Teilnahme samt Frühstück kostet fünf Euro. Kontakt: Angela Werth, Telefon 06441-27185 oder per E-Mail an christel@janfruechte.de.