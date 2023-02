Ein Frauenfrühstück findet am Samstag, 18. März, um 8.30 Uhr im Nachbarschaftszentrum Niedergirmes, Wiesenstraße 6 statt. Referentin Manuela Bünger hält einen Vortrag zum Thema „Ich habe (keine) Zeit“. Die Teilnahme ist nur mit Anmeldung bis Mittwoch, 15. März per E-Mail an c.hartmann@diakonie-lahn-dill.de oder unter Telefon 06441-9013601 möglich. Der Unkostenbeitrag beträgt sechs Euro.