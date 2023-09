Frauenfrühstück mit Krimi-Lesung

Wetzlar. Zum Frauenfrühstück mit Krimi lädt die Evangelische Kirchengemeinde Wetzlar für Donnerstag, 5. Oktober, um 9.30 Uhr in die Kreuzkirche (Stoppelberger Hohl 42) ein. Zu Gast ist die Autorin Gretchen Hilbrands aus Langgöns, die aus ihrem Kriminalroman „Erbarmungslos ahnungslos“ liest. Der Krimi spielt in Langgöns, Gießen und in Ostfriesland sowie in Papenburg/Emsland und der Grafschaft Bentheim. Karla lädt ihre große Familie zu ihrem 95. Geburtstag ein. Ereignisse wie die Sprengung des Geldautomaten an der Sparkasse in Langgöns sind in den Roman eingeflossen.