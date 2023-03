Frauenpower im Team Naunheim

Rück- und Ausblick: Zurzeit läuft, begleitet von der Wetzlarer Neuen Zeitung, eine Neuauflage des Team-WNZ-Laufanfänger-Projekts. Zum Lahnparklauf, der in einem neuen Format am letzten Augustsonntag stattfinden wird, kommt neu der 1. Wetzlarer Drachen-Trail-Run am 16. April. Neben den Teilnahmen an der Laufserie des Mittelhessen Cups wird ein Schwerpunkt auf Inklusionsprojekten liegen. Im Rahmen des Wings-for-Life-World-Runs wird es wieder einen App-Lauf in der Lahnaue geben. Auch bei den Weltmeisterschaften von Leichtathleten mit Down-Syndrom im Rahmen der Special Olympics wird sich der Verein engagieren.