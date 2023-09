Das Freibad in Wetzlar verschwindet Stück für Stück

Die fortschreitenden Abrissarbeiten stoßen derweil nicht überall auf Applaus. In der vergangenen Woche hat sich eine Anliegerin aus dem Karl-Kellner-Ring zu Wort gemeldet. Der Grund: Das anhaltende Abschleifen des Nichtschwimmerbeckens. Aufgrund des dauerhaften und unangenehmen Lärms sei an eine Nutzung des Balkons nicht zu denken. Die eigenen Fenster zu öffnen, ginge ebenso wenig. Ihre Frage: Warum wird die Oberfläche zeitraubend abgeschliffen, wenn das Becken hinterher sowieso abgerissen wird? Und: „Sollte das Abschleifen der Oberfläche mit der Entsorgung zusammenhängen, warum kann so eine Arbeit nicht nach dem Abriss in einer geschlossenen Halle fern von Wohnungen und Hotel stattfinden?“