Freie Plätze beim Anfänger-Schwimmkursen

Das Kind muss zu Kursbeginn das 5. Lebensjahr vollendet haben, sowie an Wasser gewöhnt (angstfrei, Augen öffnen unter Wasser) sein, aber noch nicht schwimmen können. Die Kursgebühr beträgt 160 Euro. Die Anmeldung ist entweder per E-Mail an baeder@wetzlar.de oder unter Telefon 06441-99-5202 möglich.