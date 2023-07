Freie Plätze im Bildungsurlaub „Die Natur, mein Konsum und ich“

Wetzlar. Im Bildungsurlaub „Die Natur, mein Konsum und ich“ (Nummer 232-1408), der vom 9. bis 13. Oktober an der Volkshochschule Wetzlar, Bahnhofstraße 3 stattfindet, sind noch Plätze frei. Der Bildungsurlaub fokussiert die Themen Nachhaltigkeit, Konsumverhalten und Ressourcenmanagement. Im Blick steht das eigene Konsumverhalten und welchen Einfluss es auf den gesellschaftspolitischen Gesamtzusammenhang und die Natur hat und wie in diesem Zusammenhang die eigenen Ressourcen wie Resilienz, Achtsamkeit und Entspannung aktiviert werden können. Gemeinsam werden Strategien entwickelt, wie jeder Mensch zu einem aktiven Ressourcenmanagement beitragen kann. Der Bildungsurlaub bietet abwechslungsreiche Gruppenaktionen, kleine Versuche, kurze Inputs und Übungen in der Natur. Die Kursgebühr beträgt 254 Euro. Jeder Arbeitnehmer hat Anspruch auf die Teilnahme an Bildungsurlauben, diese müssen beim Arbeitgeber sechs Wochen vor Beginn unter Beilegung eines Tagesplans des Veranstalters beantragt werden. Weitere Informationen, Anmeldung und Beratung zum Bildungsurlaub gibt es telefonisch unter 06441-994301 oder online auf www.vhs-wetzlar.de.