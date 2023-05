Freie Plätze im vhs-Bildungsurlaub: „Stressless”

Wetzlar. Arbeitnehmer haben in Hessen einen gesetzlichen Anspruch auf Teilnahme an einem Bildungsurlaub pro Jahr, wenn sie diese Zeit zur beruflichen oder politischen Weiterbildung in einer anerkannten Bildungseinrichtung nutzen. Für die Zeit des Bildungsurlaubs wird die Arbeitsvergütung fortgezahlt. Die Volkshochschule Wetzlar bietet einen Bildungsurlaub zum Umgang mit Stress im Beruf und Alltag an. Dabei wird vermittelt, wie man Stress begegnen kann, ohne krank zu werden. In einer geschützten Gruppe wird erarbeitet, wie Stress nicht nur ausgehalten, sondern produktiv bearbeitet oder vermieden werden kann.