Wetzlar. Die Deutsch-Französische Gesellschaft Wetzlar lädt am Donnerstag, 8. Juni, zu einem Friedenskonzert mit dem Titel „Wege zur Freundschaft zu gehen“ in die Untere Stadtkirche, am Schillerplatz ein. Der elsässische Chansonnier Robert Frank Jacobi, der schon mehrfach in Wetzlar gespielt hat, steht im Mittelpunkt der Veranstaltung. Beginn ist um 15 Uhr. Der Eintritt beträgt zehn Euro (erm. fünf Euro).