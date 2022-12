Friedenslicht weitertragen: Gottesdienste in und um Wetzlar

WETZLAR/ASSLAR/BRAUNFELS/ EHRINGSHAUSEN. Wetzlar/Aßlar/Braunfels/ Ehringshausen. Dass Gott in Jesus Christus Mensch geworden ist, feiern Christen in aller Welt an Weihnachten. Im Mittelpunkt der Gottesdienste steht dabei die biblische Weihnachtsgeschichte aus dem 2. Kapitel des Lukas-Evangeliums: Die Geburt von Jesus in einem Stall.