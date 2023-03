Frieder Uhlig  überzeugt in Wetzlar als Solist an der Oboe 

Uhlig hat einige Jahre in der Nähe von Limburg gewohnt und dabei Kontakt zur Vorsitzenden des Orchesters, Astrid Eichhorn-Müller, bekommen. Als er in der Corona-Pandemie keine Soloauftritte mehr hatte, ist er gemeinsam mit dem Jungen Sinfonie-Orchester aufgetreten. „Ich mag die Musiker, es ist eine schöne Atmosphäre“, lobte Uhlig die Erfahrungen in den vergangenen Jahren.