Früher Siemens-Schule – jetzt Sitz der Sparkasse Wetz

Franz Rauner hat den Überblick: „Auf einem großen Gartengelände zwischen Brettschneiderstraße und Breitestraße, vom Dillgraben mäandrierend durchflossen, entstanden zunächst die Idingschule und die Wetzlarer Jugendherberge. 1956 wurde die Jugendherberge abgerissen, und dafür entstand 1962 das zu erratende Gebäude der Siemensschule. Die Schülerzahlen stiegen aber stark an, sodass man an der Dammstraße in Niedergirmes einen Neubau plante, der dann am 16. Januar 1991 eingeweiht wurde. Auch die Idingschule stand ab 1972 größtenteils leer, weil man in Dalheim eine neue Schule gebaut hatte.