Frühjahrsempfang des Lions Club Wetzlar-Solms

Wetzlar. Der Lions Club Wetzlar-Solms lädt für Donnerstag, 4. Mai, um 18 Uhr zum Frühlingsempfang ins Foyer der Leica Camera Wetzlar, Leitz-Park 5 ein. Nach drei Jahren Corona-Pause präsentiert der Lions Club ein attraktives Rahmenprogramm und spannende Impulsvorträge. Die Vorträge werden gehalten von Matthias Harsch zum Thema „Tradition trifft Perfektion“, von Boris Rhein zum Thema „Hessen im Jahre 2023: Wo stehen wir? Wo wollen wir hin?“. Zum Abschluss der Impulsvorträge spricht Prof. Dr. Markus Degünther zum Thema Forschung & Technologie am Optikzentrum Wetzlar. Anschließend besteht die Möglichkeit für Gespräche in geselliger Runde. Karten gibt es für 19 Euro auf der Homepage: https://tinyurl.com/kx8d6u9m; die Spenden und die Überschüsse, die generiert werden, gehen zugunsten an die Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg.