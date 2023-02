Frühlingsgefühle bei Waldkauz und Co. trotz eisiger Temperaturen

Wetzlar/Dillenburg/Biedenkopf. Wer ein besonderes Naturphänomen vor der Haustür erleben möchte, sollte sich jetzt warm einpacken. Während eines Abendspaziergangs bei Einbruch der Dämmerung lassen sich derzeit die Balzrufe heimischer Eulen hören. „Derzeit sind besonders der Waldkauz und der Uhu, die größte Eule der Welt, aktiv“, erklärt der stellvertretende Landesvorsitzende des Naturschutzbund (Nabu) Hessen, Bernd Petri, in einer Pressemitteilung. „Während die Eulen mit ihren Rufen nachts beeindrucken, versuchen Greifvögel am Tag, mit akrobatischen Balzflügen zu imponieren“, berichtet Petri weiter. In den kommenden Wochen könne jeder mit etwas Glück das Naturschauspiel Balz miterleben. Am besten gelinge das bei Spaziergängen in Parks und Wäldern mit alten Baumbeständen.