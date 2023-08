Fuchsjagd per Funk - ein unblutiger Sport

Wetzlar. Am Freitag, 8. September, um 19.30 Uhr lädt der Deutsche Amateur-Radio-Club, Ortsverband Wetzlar, im Rahmen seines monatlichen Treffens wieder zu einem Vortrag in die Räumlichkeiten unter der Tribüne des Rosengärtchens ein. Alexander Fritz (DK4FT) erläutert die Grundlagen der Funkpeilung, wie man Funkstörungen in der eigenen Umgebung orten kann und schließlich die Regeln für die Funk-Fuchsjagd. Am darauffolgenden Wochenende geht es dann in die Praxis mit einem Kurzwellen-Peilwettbewerb, die erforderlichen Peilempfänger werden gestellt. Für diese Aktivitäten benötigt man keine Amateurfunklizenz. Interessierte sind eingeladen und werden um Anmeldung per E-Mail an Annette Coenen: DL6SAK@t-online.de gebeten.