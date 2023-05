Führt dieses Treppenhaus in Wetzlar ins Nichts?

Wetzlar. Wie ein Treppenhaus ins Nichts wirkt ein sechsgeschossiger Betonbau an der Sportparkstraße auf dem Gelände der ehemaligen Spilburg-Kaserne. Von hinten her wächst aber inzwischen das Stahlkorsett des geplanten Parkhauses an der Theodor-Heuss-Schule hin zu der Konstruktion. In einigen Wochen werden Park- und Treppenhaus eines privaten Investors miteinander verbunden sein, und das sechsgeschossige Bauwerk kann dann bald seinen Zweck erfüllen als Treppe, die die Stockwerke des Parkhauses verbindet. Dieses wird 290 Plätze bieten.