Führung auf den Kalsmunt

Wetzlar. Die Tourist-Information Wetzlar lädt für Sonntag, 1. Oktober, um 14.30 Uhr zu einem Rundgang auf dem Kalsmuntgelände ein. Stadtführerin Andrea Nesseldreher erläutert Wissenswertes zur Burgruine Kalsmunt und begleitet die Teilnehmer hinauf auf den Bergfried. Karten gibt es für 6 Euro, in der Tourist-Information Wetzlar, Domplatz 8, unter Telefon: 06441-997755, oder per E-Mail an tourist-info@wetzlar.de. Eine Anmeldung ist erforderlich.