Führung „Der Brief um 1800“

Wetzlar. Zu einer Themenführung „Der Brief um 1800 – Schreibkultur zwischen Werther-Roman und Briefsteller“ lädt das Stadtmuseum Wetzlar für Donnerstag, 31. August, um 17 Uhr ins Lottehaus ein. Anlässlich des Internationalen Tages des Briefschreibens (1. September) widmet sich der wissenschaftliche Volontär Georg Weigand dem Medium des Briefes und seiner kulturhistorischen Bedeutung um 1800. Denn nicht nur Goethes „Werther“ ist bekanntlich in Briefform geschrieben, sondern generell erlebte der Brief als Kommunikationsmittel in der Goethezeit eine Hochkonjunktur. Um Anmeldung wird gebeten per E-Mail an museum@wetzlar.de oder telefonisch unter 06441-994131.