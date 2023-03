Wetzlar. Zu einer Führung durch das Lottehaus, der ehemaligen Wohnstätte von Charlotte Buff, laden die Städtischen Museen Wetzlar am Ostersamstag, 8. April, mit Oda Peter um 11 Uhr ein. Um Anmeldung wird gebeten bis zum 6. April per E-Mail an museum@wetzlar.de oder unter Telefon 06441-994131.