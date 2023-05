Führung durch den Wetzlarer Dom

Wetzlar. Das Bild der Wetzlarer Altstadt wird vom Dom bestimmt. Was ihn so einzigartig macht, erschließt sich erst aus der Nähe. Stadtführer Dieter Kosischik erläutert den Teilnehmern während der einstündigen Domführung am Freitag, 19. Mai die eindrucksvolle Architektur und die besonderen Kunstgegenstände. Los geht es um 17.30 Uhr am Haupteingang des Domes. Karten gibt es für 6 Euro, online im Ticketshop auf www.wetzlar-tourismus.de oder zu den Öffnungszeiten der Tourist-Information Wetzlar, Domplatz 8.