Führung durch den Wetzlarer Dom

Wetzlar. Warum hat der Dom zwei unterschiedliche Türme und seit wann wird dieser simultan genutzt? Alle Interessierten erfahren am Samstag, 15. Juli, Wissenswertes zur Geschichte und Kirchenbaukunst des Wetzlarer Doms. Treffpunkt ist um 17.30 Uhr am Haupteingang des Domes. Stadtführerin Gerhild Seibert erläutert den Teilnehmern während der einstündigen Domführung die eindrucksvolle Architektur und die besonderen Kunstgegenstände. Karten gibt es vorab zum Preis von sechs Euro auf www.wetzlar-tourismus.de oder zu den Öffnungszeiten in der Tourist-Information, Domplatz 8, Telefon 06441-997755.