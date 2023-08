Führung durch den Wetzlarer Dom

Wetzlar. Warum hat der Dom zwei unterschiedliche Türme und seit wann wird dieser simultan genutzt? Interessierte erfahren am Freitag, 25. August, Wissenswertes zur Geschichte und Kirchenbaukunst des Wetzlarer Doms. Treffpunkt zur Führung ist um 17.30 Uhr am Haupteingang des Domes. Karten für sechs Euro gibt es in der Tourist-Information, Domplatz 8 sowie bei vielen bekannten Vorverkaufsstellen des Ticketportals Reservix und online im Ticketshop auf www.wetzlar-tourismus.de. Eine Voranmeldung ist erforderlich.