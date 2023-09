Wetzlar. Interessierte erfahren am Freitag, 8. September, Wissenswertes zu der Geschichte und Kirchenbaukunst des Wetzlarer Doms. Treffpunkt zur Führung ist um 17.30 Uhr am Haupteingang des Doms. Die Teilnahme kostet sechs Euro und ist nur nach vorheriger Anmeldung unter Telefon 06441-997755, per E-Mail an tourist-info@wetzlar.de oder im Ticketshop auf www.wetzlar-tourismus.de möglich.