Führung durch den Wetzlarer Dom

Wetzlar. Warum hat der Dom zwei unterschiedliche Türme und seit wann wird dieser simultan genutzt? Alle Interessierten erfahren am Freitag, 6. Oktober, Wissenswertes zur Geschichte und Kirchenbaukunst des Wetzlarer Doms. Treffpunkt zur Führung mit Stadtführerin Sylvia Bause ist um 17 Uhr am Haupteingang des Domes. Karten sind zum Preis von 6 Euro in der Tourist-Information Wetzlar, Domplatz 8, telefonisch unter 06441-997755 oder per E-Mail an tourist-info@wetzlar.de erhältlich. Eine Anmeldung ist erforderlich.