Wetzlar. Die Museumsleiterin Dr. Anja Eichler führt am Mittwoch, 17. Mai, um 17 Uhr, im Stadtmuseum durch die Ausstellung „Wetzlarer Malerei seit 1800“, eine Werkschau aus den Beständen der Städtischen Sammlungen. Anmeldung bis Montag, 15. Mai, per E-Mail an museum@wetzlar.de oder telefonisch unter 06441-99-4131.