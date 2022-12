Wetzlar. Eine Führung durch die Sonderausstellung „Meydenbauer/Busch – Pioniere der Photogrammetrie“, findet am Mittwoch, 21. Dezember, 17 Uhr im Stadtmuseum Wetzlar, Lottestraße 8-10, statt. Eine Anmeldung wird telefonisch unter der 06441-99-4131 oder per E-Mail an museum@wetzlar.de erbeten.