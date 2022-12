Führung entlang der Stadtmauer

Wetzlar. Es ist besonders reizvoll, die Wetzlarer Altstadt und den Grüngürtelring entlang der ehemaligen Stadtmauer zu entdecken. Interessierte können am Dienstag, 27. Dezember, mit Andrea Neischwander auf eine zweistündige Entdeckungstour entlang der ehemaligen Wetzlarer Stadtmauer gehen. Treffpunkt zum Rundgang ist um 11 Uhr am Parkplatz Hauser Mühle/Hauser Gasse. Karten gibt es vorab zum Preis von 7 Euro, online im Ticketshop unter www.wetzlar-tourismus.de oder zu den Öffnungszeiten in der Tourist-Information, Domplatz 8.