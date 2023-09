Führung im Jerusalemhaus

Wetzlar. Die Städtischen Museen Wetzlar laden für Mittwoch, 13. September, um 17 Uhr zu einer Führung zum Thema „Die Jerusalems – Mehr als nur ein Wetzlarer Selbstmord“ ins Jerusalemhaus am Schillerplatz ein. Der wissenschaftliche Volontär Georg Weigand fragt dabei vor allem nach den Angehörigen Carl Wilhelm Jerusalems. Wer und wie waren die „Jerusalems“, deren Name in Wetzlar mit dem Selbstmord von Carl Wilhelm in Verbindung gebracht wird?