Wetzlar. Die Städtischen Museen Wetzlar bieten am Samstag, 15. Juli, um 15 Uhr eine öffentliche Führung im Reichskammergerichtsmuseum, Hofstatt 19 an. Durch zeitgenössische Drucke sowie Objekten wird den Teilnehmern von Historikerin Lena Frewer die Bedeutung, die das Gericht für die deutsche Rechtsgeschichte besitzt, nahegebracht. Um Anmeldung per E-Mail an museum@wetzlar.de oder telefonisch unter 06441-99-4131