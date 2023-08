Führung im Reichskammergerichtsmuseum

Wetzlar. Zu einer Führung durch das Reichskammergerichtsmuseum Wetzlar (Hofstatt 19) laden die Städtischen Museen für Mittwoch, 16. August, um 17 Uhr ein. Historikerin Lena Frewer stellt anhand ausgewählter Gegenstände das Reichskammergericht vor und führt in den Arbeitsalltag sowie die Lebensweisen an Gericht im 18. Jahrhundert ein. Um Anmeldung per E-Mail an museum@wetzlar.de oder telefonisch unter 06441-99-4131 wird gebeten.