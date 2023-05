Führung im Stadtmuseum Wetzlar

Wetzlar. Konservieren und Restaurieren ist zentraler Bestandteil der Arbeit von Restauratorin Melanie Schönherr, sie führt am Samstag, 27. Mai, ab 10.30 Uhr durch das Museum, getreu dem Motto „Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit“. Die Führung kostet 5 Euro, sie findet in Kooperation mit der vhs Wetzlar statt. Die Teilnehmeranzahl ist auf 10 Personen begrenzt. Anmeldungen werden bis Montag, 22. Mai, online bei der vhs, oder per E-Mail an VHS@wetzlar.de erbeten.