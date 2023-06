Führung in der Phantastischen Bibliothek

Wetzlar. Drachen, Hexen und seit neuestem ein freundlich lächelndes Skelett mit Chapeau Claque gehören zu den ungewöhnlichen Ausstellungsstücken der Phantastischen Bibliothek Wetzlar, die mit über 300.000 Büchern zu den größten Spezialsammlungen der Welt zählt. Märchen, Fantasy und Science Fiction erstrecken sich über mehrere Etagen, die Gestaltung der Räume wird dabei jeweils an die literarischen Genres angepasst, sodass nicht nur Literaturfans, sondern auch Freunde kreativer Raumgestaltung auf ihre Kosten kommen. Im Rahmen einer öffentlichen Führung wird die Phantastische Bibliothek Wetzlar jenseits der regulären Öffnungszeiten an je einem Samstag pro Monat zugänglich gemacht, so auch am 1. Juli, um 11 Uhr. Die Dauer der kostenfreien Führung beträgt 45 Minuten, im Anschluss haben alle Besucher die Gelegenheit, die Bibliothek auf eigene Faust zu erkunden und im Rahmen der Stöberzeit auch Bücher auszuleihen. Um vorherige Anmeldung unter 06441-40010 oder per E-Mail an mail@phantastik.eu wird gebeten. Der Eintritt ist frei, jedoch werden Spenden zum Erhalt dieses außergewöhnlichen Ortes gern entgegengenommen.