Führung in russischer Sprache

Wetzlar. Am Freitag, 16. Juni, können Interessierte bei einem Spaziergang „Goethe und Puschkin – Treffpunkt Wetzlar“ in russischer Sprache Wetzlar aus einer literarischen Perspektive kennenlernen. Treffpunkt mit Stadtführerin Alla Scheidemann zum zweistündigen Spaziergang ist um 17 Uhr bei der Tourist-Information. Karten sind für acht Euro in der Tourist-Info in Wetzlar, Domplatz 8, unter Telefon 06441-997755 oder per E-Mail an tourist-info@wetzlar.de erhältlich.