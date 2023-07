Wetzlar. Interessierte erfahren am Sonntag, 16. Juli, bei einer Führung rund um den Schillerplatz Wissenswertes über die Geschichte der Wetzlarer Unterstadt. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Eingang der Unteren Stadtkirche. Stadtführerin Oda Peter erläutert die Siedlungsgeschichte der Stadt zwischen Schillerplatz, Klostergarten, Silhöfertorstraße und Ludwig-Erk-Platz und berichtet von den Franziskanern und der wechselhaften Geschichte ihrer Klosterkirche. Im Anschluss an die Führung besteht die Möglichkeit, einem kleinen Orgelkonzert in der Unteren Stadtkirche zu lauschen. Spenden werden erbeten. Karten zum Preis von acht Euro gibt es online auf www.wetzlar-tourismus.de oder in der Tourist-Information, Domplatz 8, Telefon 06441-997755.