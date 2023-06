Führung über den alten Friedhof

Wetzlar. Der Alte Friedhof von Wetzlar stellt in seiner Gesamtheit eine architektonische und künstlerische Besonderheit dar. Bei einem geführten Rundgang kann man Näheres zu seiner Geschichte erfahren. Treffpunkt ist am Samstag, 17. Juni, um 14 Uhr auf dem Parkplatz Alter Friedhof, Bergstraße. Stadtführerin Hannelore Neumann und Rainer Hasse, Sachgebietsleiter Friedhöfe bei der Stadt Wetzlar, geben Einblicke in die Geschichte des Friedhofs und erläutern wichtige Aspekte der Anlage. Die Kapelle und der Aussichtsturm werden näher erläutert sowie Gräber bedeutender Wetzlarer Bürger vorgestellt. Karten sind zum Preis von 6 Euro in der Tourist-Information, Domplatz 8, Telefon 06441-997755 und online auf www.wetzlar-tourismus.de erhältlich. Eine Voranmeldung ist erforderlich.