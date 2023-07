Führung zum Kulturphänomen Scherenschnitt im Lottehaus

Wetzlar. Zu einer öffentlichen Führung zum Thema „Der Scherenschnitt zwischen Wissenschaft und Freundschaftskult in der Goethezeit“ laden die Städtischen Museen am Mittwoch, 26. Juli, um 17 Uhr in das Lottehaus, Lottestraße 3 ein. Was hat es mit diesem Kulturphänomen auf sich, das sich vor allem zur Goethezeit größter Beliebtheit erfreute? Diesen und weiteren Fragen geht Georg Weigand, wissenschaftlicher Volontär der Städtischen Museen Wetzlar nach. Die Führung ist kostenlos. Um Anmeldung wird entweder per E-Mail an museum@wetzlar.de oder telefonisch unter 06441-99-4131 gebeten.