Führung zur Sonderausstellung „Konkurrenz am Gericht“

Wetzlar. Zu einer Führung durch die Sonderausstellung „Konkurrenz am Gericht“ lädt das Reichskammergerichtsmuseum der Stadt Wetzlar, Hofstatt 19, für Sonntag, 24. September, um 15 Uhr ein. Historikerin Lena Frewer erläutert die Schau mit dem Untertitel „Die Anwaltsdynastien Hofmann und Zwierlein zwischen Standesdünkel und Aufklärung“. Mit den Hofmanns und den Zwierleins widmet sich die Ausstellung den beiden erfolgreichsten Anwaltsfamilien am Wetzlarer Reichskammergericht. Um Anmeldung wird gebeten per E-Mail an museum@wetzlar.de oder telefonisch unter 06441-99-4131.