Führung zur „Werther-Tasse“

Wetzlar. Zu einer Führung zum Thema „Die besondere Neuerwerbung: Deckeltasse und Untertasse mit Werther-Szenen, Meißen, um 1790“ lädt das Stadtmuseum Wetzlar am Mittwoch, 22. Februar, um 17 Uhr ein. Bei dem Objekt handelt es sich um eine Deckeltasse und Untertasse mit Werther-Szenen, die mit Hilfe der Hessischen Kulturstiftung, der Bürgerstiftung Wetzlar und einer privaten Spende von der Stadt Wetzlar aus Privatbesitz erworben wurde. Um Anmeldung wird bis zum 21. Februar, per E-Mail an museum@wetzlar.de oder unter Telefon 06441-994131 gebeten.