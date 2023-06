Führungen im Haus Friedwart

Wetzlar. Einblicke in das Haus Friedwart in Wetzlar, dem ehemaligen Wohnhaus der Unternehmerfamilie Leitz, bekommen Interessierte bei Rundgängen am Samstag, 24. Juni und Sonntag, 25. Juni, jeweils um 14 Uhr und 16 Uhr angeboten. Interessierte bekommen im Rahmen der Besichtigungen Einblicke in die Räumlichkeiten der Villa und deren Außenanlage. Hier wird natürlich auch die bewegte Geschichte der bekannten Wetzlarer Unternehmerfamilie Leitz näher erläutert. Karten gibt es zum Preis von acht Euro online auf www.wetzlar-tourismus.de oder in der Tourist-Information, Domplatz 8, Telefon 06441-997755.