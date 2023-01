Führungen im Stadtmuseum und Lottehaus

Wetzlar. Zu einer Führung durch die Sonderausstellung „Meydenbauer | Busch – Pioniere der Photogrammetrie“, lädt das Stadtmuseum Wetzlar, Lottestraße 8-10, für Mittwoch, 18. Januar, um 17 Uhr ein. Weiterhin wird am Sonntag, 22. Januar, um 11 Uhr eine Führung durch das Lottehaus, der ehemaligen Wohnstätte von Charlotte Buff, angeboten. Um Voranmeldung per E-Mail an museum@wetzlar.de oder telefonisch unter 06441-994131 wird gebeten.