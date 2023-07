Führungen im Stadtmuseum

Wetzlar. Zu zwei Führungen lädt das Stadtmuseum Wetzlar ein. Am Donnerstag, 3. August, um 17 Uhr erläutert Restauratorin Melanie Schönherr alles zum Thema Restaurierung und Konservierung von Kunstwerken. Die Teilnehmeranzahl ist auf zehn Personen begrenzt. Daher wird um Anmeldung bis zum Dienstag, 1. August, entweder telefonisch unter 06441-994131 oder per E-Mail an museum@wetzlar.de gebeten. Am Samstag, 5. August, um 14.30 Uhr folgt eine Themenführung zum Wetzlarer Renaissance-Maler Franz Kessler (1580-1650). Hier ist keine Anmeldung erforderlich.