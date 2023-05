Führungen im Stadtmuseum und Jerusalemhaus

Wetzlar. Zu einer Museumsführung im Jerusalemhaus am Schillerplatz zum Thema: „Der echte Werther. Karl Wilhelm Jerusalem“ laden die Städtischen Museen Wetzlar im Rahmen der Reihe „Kunst kennt kein Alter“ in Kooperation mit dem Seniorenbüro am Mittwoch, 7. Juni, um 15 Uhr ein. Die Kurzführung ist kostenfrei.