Führungen in städtischen Museen

Wetzlar. Die städtischen Museen Wetzlar laden zu Führungen ein. Die Restauratorenführung im Stadtmuseum, Lottestraße 8-10, findet am Donnerstag, 15. Juni, um 17 Uhr mit dem Thema „Es ist nicht alles Gold, was glänzt, aber es glänzt auch nicht alles, was Gold ist“. Anmeldungen bis Dienstag, 13. Juni.