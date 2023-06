Wetzlar. Eine Exponatenführung zur Laokoon-Schale aus der Sammlung Lemmers-Danforth findet am Samstag, 17. Juni, um 14 Uhr statt. Kunsthistorikerin Oda Peter erläutert die beidseitig bemalte Emailschale, die um 1570 in Limoges als sogenanntes Limosiner Maleremail entstanden ist. Am Sonntag, 18. Juni, 14 Uhr, wird eine Führung durch die Sammlung von Lemmers-Danforth im Palais Papius, Kornblumengasse 1 angeboten.