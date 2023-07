Führungswechsel in der VRM Wetzlar

Wetzlar. Führungswechsel in der Chefredaktion der VRM Wetzlar: Zum 1. Juli wird der bisherige Leiter der WNZ-Lokalredaktion, Christian Keller, als neuer Titelchef die Verantwortung für die Redaktionen Wetzlarer Neue Zeitung, Dill-Zeitung, Herborner Tageblatt, Hinterländer Anzeiger sowie die Oberhessische Zeitung und den Lauterbacher Anzeiger übernehmen. Christian Keller ist in Mittelhessen aufgewachsen und hat nach beruflichen Stationen in Frankfurt und als freiberuflicher Journalist ab 2014 bei der WNZ volontiert und anschließend an verschiedenen Standorten als Redakteur und zuletzt als Lokalchef in Wetzlar gearbeitet.